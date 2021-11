Je souhaite concevoir des composants programmables, de la spécification jusqu’à l’intégration sur carte, au sein d’une société innovante et dynamique.



Mes compétences :

Électronique analogique

Électronique numérique

Électronique embarquée

Programmation C

Programmation C++

Excel VBA

Office 2010

Microcontroleurs

Clearcase

Python

ISE Design Suite

Vivado

FPGA

VHDL

Jenkins

IAR Embedded Workbench

LDRA

STM32

FPGA Xilinx

FreeRTOS

Reqtify