Jamal TALLAL

Double cursus Docteur/Ingénieur.

Développement de procédés :

- Impression jet d’encre, sérigraphie et héliographie de polymère semi-conducteurs de type n et p sur substrats souples.

- Enduction de couches de CuInGa pour le photovoltaïque.

- Travail en salle blanche / sur paillasse chimie.

- Lithographie : Électronique et optique sur résine négative et positive à amplification chimique.

- Nanoimpression sur substrat 200 mm.

- Gravure ICP et RIE sur couches de polymère, métaux (Al, Ti, Si) et oxyde (SiO2).

- Localisation et positionnement de nanostructures par AFM et diélectrophorèse.



Métrologie/Caractérisation :

- Caractérisation électrique de dispositifs électroniques à base de colloïdes d’or et de transistors organiques à base de polymères semi-conducteurs.

- VERASEM (CD-SEM) et Microscopie Électronique à Balayage.

- Microscope à Force Atomique (Imagerie, indentation, positionnement).



Mes compétences :

Afm

Couche mince

Electronique

Gravure

Inkjet

Lithographie

Microélectronique

Nanofabrication

Optique

Salle Blanche

Sérigraphie