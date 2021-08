Matthieu LOMBARD

Comptant plus de 8 années d’expérience dans le secteur du développement et de la conception d’applications, je possède une très grande connaissance du monde du Web et une forte polyvalence et adaptabilité ; que ce soit en expertise technique JAVA, webdesign et autres mises en œuvre technologiques.

Plus qu'un métier, une passion, je reste toujours à l'affut des dernières nouveautés à tester dans mes projets personnels web et mobile.



Mes compétences :

Flex

Javascript

ObjectiveC

PHP

CSS

JAVA

Photoshop

Actionscript 3

Visual Basic

AngularJS

Git

Maven

Ux design

GWT

HTML5

Développement Salesforce.com