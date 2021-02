Mathieu LOMBARD

Après 8 ans passés dans le conseil (informatique puis métier) en pilotage de projets nouvelles technologies et AMOa, puis un passage par des postes de chef de projets et directeur de projets, je suis désormais responsable de programme chez Lectra.



Scrum Master, Product Owner et SAFe Agilist certifié, je teinte mes projets d'agilité pour fluidifier leur avancement et limiter les risques.



En parallèle, j'enseigne en 2ème année d'école d'ingénieurs (ENSEIRB, vers Bordeaux) sur le sujet de la spécification d'une solution ainsi qu'aux élèves de la filière AgroTIC de Bordeaux Sciences Agro sur le sujet de la gestion de projets informatiques