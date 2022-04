Didier MARCHAND

Depuis l'avènement des méthodes de développement Agile les techniques d'intégration et de tests ont été revisité pour recevoir régulièrement de nouveaux livrables à chaque sprint.

Avec l'essor de la virtualisation, du cloud et de la mobilité, Linux a su tirer parti de la réactivité de sa communauté.

C'est de ce constat que j'ai décidé de revoir mon évolution professionnelle pour automatiser l'intégration et les tests aussi bien sous Windows que sous Linux.



De part mon expérience en tant que responsable Intégration et Qualité logiciel, j'ai surtout mis en place de l'intégration et des tests en environnements virtualisés sous Microsoft Hyper-V ou Azure en technologies C# Dotnet, Selenium et Jenkins avec Microsoft Test Manager.

L'installation de serveurs d'application sous forme de DVD pour les clients m'a permis de comprendre de nombreux cas de figure en s'adaptant à tous types d'environnements finaux.



Après la découverte des possibilités offertes par Docker sous Linux dans le cadre d'un POC, j'ai mis en place Mono et je pensais pouvoir surmonter la majorité des difficultés de compatibilité Windows/Linux. Mais j'ai dû constater que le langage Mono n'est pas encore mature pour cela.

Je me suis donc retourné vers JAVA dont je me servais auparavant uniquement pour les Scriptlets Jenkins pour prendre en charge l'automatisation des tests Selenium via la méthode Behavior-driven développement (BDD) qui s’appuie sur les frameworks Cucumber/Specflow.

Désormais c'est au client métier d'écrire les cas de tests qu'il souhaite puis je les automatise en JAVA ou C# pour les intégrer via Jenkins sur tous types de plates-formes virtualisés.



Ce changement de vision de mon métier m'a donné un nouvel élan pour servir les besoins métiers au plus proche en gagnant en efficacité. Je ne me revois plus revenir en arrière car l'approche Devops/QA s'en trouve particulièrement renforcée.



Didier



Mes compétences :

Cloud computing

Test logiciel

Intégration

Microsoft SQL Server

C#

Microsoft .NET

DevOps

Virtualisation

Jenkins

Docker

Mono

QA

Ubuntu

Cucumber

Java

Selenium