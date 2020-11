Audrey FUSIER

Melle FUSIER Audrey, 42 Ans, demeurant à Vélizy Villacoublay.



En recherche active pour un poste de Prévisionniste Des Ventes France et / ou International ( French International Demand Planner ).



Disponibilité : Immédiate



Expérience : 10 Ans



Période de cessation d'activité :

- Bilan de compétences effectué entre début Septembre 2019 et fin Avril 2020 pour une remise en questions de mes futures inclinaisons professionnelles.

- ES PRO effectué fin Juillet 2019 avec Niveau B1+

- Bulats effectué fin Juin 2019 avec Niveau B1+ / B2



Mes soft skill : Rigueur, Fiabilité, Sérieux, Esprit d Equipe, Diplomatie, Esprit d initiatives, Force de propositions, Curiosité, Autonomie, Gestion du stress.



Mes compétences : Elaboration des prévisions de ventes France et International, Organisation et animation mensuelles des revues Demand Review et S&OP, Suivi de la performance et plan d actions (Correctifs / Préventifs), Elaboration de nouveaux processus et documentations



Langues

- Anglais : Lu / Ecrit / Parlé - BULATS

- Espagnol : Lu / Ecrit / Parlé - ES PRO



Informatique : Forecaster, AS400 ( Movex, Gescom ), Cognos, Pack Office, Outlook.



Des Lettres de recommandations de la part de la plupart des entreprises dans laquelle j'ai pu travailler, vous permettront de mieux juger de mon sérieux.