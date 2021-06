Audrey Gagniarre, 22 ans, étudiante française à l'INSEEC Business School.



J'ai validé mon master 1, spécialités marketing opérationnel et innovant, et ai choisi de consacrer une année de césure à l'enrichissement de mon expérience professionnelle.



Après une expérience à Malte au sein d'une start-up en tant que chargée marketing, communication et ventes puis deux en Italie comme chef de projet au sein d'agences évoluant dans le secteur événementiel, je suis actuellement responsable marketing et communication dans un groupe qui a su, par son ancienneté et son savoir-faire, fidéliser ses clients à chaque étape de l'acte de construire, pour des professionnels et des particuliers, depuis plus de 40 ans.



En parallèle, j'ai fait parti de diverses associations humanistes, humanitaires mais également sportives, et ce pendant plusieurs années.



Je reste à l'écoute d'opportunités



Retrouvez moi sur LinkedIn pour un profil EN : https://fr.linkedin.com/in/audrey-gagniarre-54b762b3



Mes compétences :

Social networking

Microsoft Office

Management

Adobe Photoshop

Community management

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Innovative Marketing

Communication interne

Communication externe