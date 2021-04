Audrey HAVART

Professionnelle du marketing, Master 2 Responsable en gestion d'entreprise ESM-A, expérimentée dans la stratégie de communication online / off line en entreprise de services, jai développé des compétences en communication, en marketing opérationnel / CRM et en administration des ventes.



Actuellement, RMCD (Responsable Marketing, CRM & Digital) chez PEUEGOT MIDI AUTO CHARTRES, je développe et anime la stratégie marketing et business sur lensemble des canaux et à toutes les étapes de la vente.



Manager Marketing & Business Development du réseau concessionnaire OUEST AUTOMOBILES CHARTRAINE, jai développé et animé la stratégie marketing et business sur lensemble des canaux print/web/digital/événementiel et à toutes les étapes de la vente.



Auparavant jai élaboré le plan marketing de DENTAIRE SERVICE, spécialisé dans la conception et lagencement de cabinets dentaires, et fait évoluer ses canaux de communication : référencement online (site Internet, Google, réseaux sociaux), valorisation de loffre (CGV, fiches ou vidéos produits), intégration dune offre de location de matériel.



***

Mes qualités : créative, intuitive, organisée, proactive, sens relationnel, force de proposition



Connaissances du secteur : marketing & business, stratégie marketing, marketing opérationnel, communication online et offline, marketing digital, réseaux sociaux, administration des ventes, gestion administrative commerciale



Compétences interpersonnelles : team Leader, community management, conduite de projet, fédération des équipes, démarche qualité



Outils et technologie : expérience client / CRM, systèmes de gestion de contenu (CMS), logiciel EBP, logiciel CIEL, DATAFIRST CRM et DMS, Commerce Box, CANVA, BUFFER, TRELLO, CRELLO...