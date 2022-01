Je m'appelle Audrey Lambert.



Mon passage par la PACES a la faculte de medecine de Limoges, ma permis dacquerir une grande capacite de travail et a contribue a la maturation et a la definition de mon projet professionnel actuel.



Mes principales motivations sont centrees sur un desir profond daider et daccompagner les autres dans leur parcours. Aussi bien pour leur permettre de gerer leur stress que dans le simple but de mieux vivre, de sepanouir, de se decouvrir et de se relaxer.

Je souhaite pouvoir accompagner lautre a retrouver une forme dequilibre et de serenite a travers son corps.



Pour valider mon orientation et consolider mes choix, jai effectue des tests dinterets professionnels et de personnalite. Jai echange avec des professionnels et jai egalement travaille sur moi pendant plusieurs annees avec differentes techniques de developpement personnel et de bien-etre, travail que je poursuis par ailleurs.



Aujourd'hui, je suis Réflexologue RNCP, Relaxologue, praticienne prévention et gestion du stress à Terrasson-Lavilledieu



Vous pouvez me retrouver sur :

Mon site :Array

Facebook: https://www.facebook.com/ReflexologueRelaxologueGestionDuStress/

Instagram : https://www.instagram.com/audreylambertpro/



Certification professionnelle de Réflexologue

Enregistrée au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles - RNCP Niveau 6, Code NSF 330t

Par Arrêté du 17/07/2015, Publié au JO du 25/07/2015

https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/23816





J'ai été formée dans le centre de formation Elisabeth Breton à Versailles.



https://www.reflexobreton.fr/



Mes formations :

Sophrologue (IFSMS)

Réflexologue RNCP (Centre de formation Elisabeth Breton)

Relaxologue - Gestion du stress par les techniques réflexes de relaxation (Centre de formation Elisabeth Breton)

Stress et Immunologie (Laboratoire Copmed)

Massage Onavi® (Institut Hypoténuse, école française de massage)

Kinésiologie Crânio-sacrée (Ecole Kinésiologie Sud Est)

Yoga du rire (Ecole internationale du rire)

Fleurs de Bach (IFFACB)



Législation



Conformément à la loi, la pratique de la réflexologie ne peut être en aucun cas assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique de bien être par la relaxation physique et la détente libératrice de stress (Loi du 30.04.1946, décret 60669 de larticle l.489 et de larrêté du 8.10.1996).



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Accompagnement