La société DELANE SI est actuellement en phase de recrutement de plusieurs profils d'Ingénieurs d'Affaires débutants en CDI.



-Si vous êtes motivé(e) par le commerce B to B

-Si vous êtes intéressé(e) par des secteurs porteurs et innovants tels que la banque, la finance ou les Systèmes d’information

-Si vous êtes autonome, rigoureux et réactif

-Si vous avez un goût prononcé pour le challenge

-Si vous envisagez votre développement professionnel dans une entreprise à taille humaine soucieuse de la bonne intégration de ses collaborateurs



Alors rejoignez dès à présent nos équipes !



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou envoyez votre CV à l'adresse suivante: audrey.parny@delanesi.com avec "Offre Business Developer" en Objet.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Responsabilité sociétale des entreprises

Gestion administrative

Sourcing

E-sourcing