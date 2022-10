Audrey PERROCHEAU

Enfant, une passion m’animait : traquer l’image, la belle, sélectionner le texte, le bon, puis découper-organiser-coller, avec un unique objectif : réaliser de belles jaquettes pour les VHS familiales ! :) Mon destin était en marche : je ferai de la "communication".

D’abord happée par la PAO, mes études m’ont offert de nouveaux horizons : rédactionnels, relationnels, évènementiels, logiciels…

Quelques années plus tard, diplômes et expérience en poche, je suis devenue une professionnelle passionnée par la polyvalence et la richesse de son métier. La passion, toujours. Et le sourire, bien sûr.



Mes compétences au service de l'entreprise :

- Maîtrise des logiciels informatiques de PAO (Indesign) et d'infographie (Photoshop, Illustrator)

- Community management

- Force de proposition dans la création et la réalisation de supports et actions de marketing/communication

- Organisation d’évènements et coordination entre les partenaires

- Recueil, vérification, sélection et rédaction des informations en les adaptant à la cible visée



...et tout récemment une certification en communication digitale !



Mes compétences :

communication