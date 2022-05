Pierre FRUSTIER

Journaliste de tourisme de 1977 à 1992.

Maître de Conférences en sciences de la communication de 1992 à aujourd'hui.

Expert tourisme auprès de l'Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe.



Spécialiste de la communication touristique

Ouvrages principaux :

- La communication touristique des territoires (2009)

- Les identités insulaires face au tourisme (2007)

- La communication touristique des collectivités territoriales (2004)



ACTIVITÉS 2013

- Service communication du Sgen-CFDT.

- Chargé de cours en Master patrimoine (université de La Rochelle).

- Expert tourisme auprès de l'Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe.

- Membre du Conseil d'Administration de l'Eirest (Equipe de recherche en tourisme de l'Université de Paris1-Sorbonne)



ACTIVITÉS 2012

- Service communication du Sgen-CFDT.

- Chargé de cours en Master patrimoine (université de La Rochelle).

Publications : « De la Guadeloupe à l'île d'Oléron : les Clermonthe et la construction d'une mémoire familiale » in La Rochelle, l'Aunis et la Saintonge face à l'esclavage (ed. Les Indes Savantes).

Expert tourisme auprès de l'Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe.



ACTIVITÉS 2011

- Service communication du Sgen-CFDT.

- Chargé de cours en Master patrimoine (université de La Rochelle).

- Mission de développement touristique à Hué (Viet-Nam).

- Communication "La communication comme révélateur de l'identité d'un territoire : le cas de la communication touristique" in "Identités individuelles, identités collectives " (actes du colloque international « Fonder les sciences du territoire », collège international des sciences du territoire, Paris, 23-25 novembre).

- Communication retenue "Heritage as key indicator of the identity of a territory : the case of two french islands, Noirmoutier and La Réunion" (2nd Island Dynamics Conference, Malte, 11-15 mai);

- Communication "Tourisme durable : l'exemple français", conférence internationale « Tourism Development , Lezhe, Albanie, 29-30 avril);

- article « Culture, communication, tourisme : la mise en scène patrimoniale des territoires » in Expressoes culturais, literatura e tourisme : estudos sobre memoria, identidade e patrimonio cultural (Ilheus Editus, université d'Ilheus, Brésil).

- article "La communication comme révélateur de l'identité d'un territoire : le cas de la communication touristique" in "Identités individuelles, identités collectives " (actes du colloque international « Fonder les sciences du territoire », collège international des sciences du territoire).

- Chapitre "La presse, vecteur d’identité collective : l’exemple de la communication touristique" in "Identités individuelles, identités collectives " (L'Harmattan Côte d'Ivoire).



ACTIVITES 2010

- Service communication du Sgen-CFDT.

- Chargé de cours en Master patrimoine (université de La Rochelle).

- Doyen de la faculté de communication de l'Université Européenne du Tourisme de Tirana (Albanie)





ACTIVITES 2009

- Chef du département communication de l'IUT Infocom de La Roche sur Yon.

- Responsable des relations internationales du campus de La Roche sur Yon.

- Doyen de la faculté de communication de l'Université Européenne du Tourisme de Tirana (Albanie)

- Chargé de cours en Master patrimoine (université de La Rochelle).

- Communication "Analyser la communication pour améliorer la performance touristique d'un territoire?" (colloque "Tourisme", université de Sciences Économiques, Tirana, Albanie);

- Communication "Tourisme, nouvelles technologies, gastronomie, quels rapports ?" (colloque "Ristocrazia", université de Trévise, Italie);



Mes compétences :

Communication

Tourisme