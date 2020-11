Audrey SEGERS

Mettre au service de votre structure mes compétences en marketing, communication et en gestion de projet afin de devenir acteur de votre développement.



Jusqu'à présent, ma capacité d'adaptation et mon dynamisme m'ont permis de faire évoluer ma carrière sur des postes transversaux en marketing, communication et gestion de projets au sein de secteurs d'activités très divers.



J'ai ainsi pu développer des compétences clés telles que la maîtrise des outils de marketing afin de réaliser des études de marché, les leviers de communication, la connaissance du milieu de la presse et du digital, me permettent notamment de proposer des plans et des stratégies de communication, enfin mes missions en mode "projets" renforcent mes compétences en management transversal et pilotage de projets.



Mes compétences :

Agriculture

Amélioration Continue

Anglais

Anglais courant

Chef de produit

Enquêtes

Enquètes de satisfaction

Études de marché

Evénementiel

Gestion de projets

Marketing

Marketing stratégique

Marketing stratégique & opérationnel

Organisation

Organisation événementiel

Qualité

Tourisme