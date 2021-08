Riche d’un parcours jalonné d’expériences en événementiel, communication, audiovisuel et relations presse, je me suis forgée un profil polyvalent et pluridisciplinaire.

Actuellement en poste depuis 5 ans au sein d’une agence de communication 360°, je reste à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Création

Relations presse

Communication

Compétences organisationnelles

PAO

Internet

Esprit d'équipe

Rigoureuse