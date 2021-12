Audrey VANPOUCKE

Actuellement, je suis en activité dans une collectivité territoriale , en charge d'accueillir la population (ville de 3587 habitants) renseigner rapidement et clairement le public, gestion des élections, état civil, des affaires sociales, affaires générales : instruction des dossiers cartes nationale d'identité, des sorties de territoires, attestations d'accueil, recensement militaire...depuis 12 années, chaque année je m'inscris en formation afin de connaitre les nouvelles réformes (lois, décrets) et d'appliquer celles-ci rapidement,

je suis agréable, interessante, esprit d'équipe , conscience professionnelle , il est important de donner une image positive du service public,

se sentir responsable de son travail, se motiver par le biais de concours ou examens professionnels permet de se remettre en valeur, de se dépasser, de se remettre en question, de réussir toujours plus, d'avantage de connaissances et toujours enrichissant et valorisant,

A ce jour je recherche soit une mutation dans une autre collectvité territoriale, tribunaux, ou chez un notaire dans le domaine du droit civil, j'inspire au changement, mon travail m'apporte la satisfaction de servir et d'informer les champholois que j'apprécie, cependant le besoin de connaitre autre chose, d'apprendre autrement , je recherche la reconnaissance de ce que je fais, l'estime de soi.





Mes compétences :

Franchise