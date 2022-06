Aurele PERIAT

Professionnelle de la communication depuis maintenant 5 ans, les métiers que j'ai exercé m'ont apporté une vision globale.

J'ai d'abord abordé le marketing dans un environnement international, chez RCI banque, à Madrid. Ensuite, mon activité chez Barilla m'a permis de comprendre les implications terrain des décisions marketing. Chez Publicis, j'ai expérimenté le fonctionnement en agence de communication: le rapport au client, la création, les stratégies d'implantation terrain et l'organisation qui va de paire.

Ces expériences m'ont amené à créer mon activité de conseil en communication globale, d'abord avec Locness, puis avec Lugiola. Travaillant énormément sur le web et souhaitant partager mes connaissances et expériences, j'ai accepté d'enseigner quand on me l'a proposé.

L'enseignement prenant beaucoup de temps et d'énergie, c'est devenu mon activité principale.

J'ai souhaité renforcer mes capacités d'analyse en intégrant en 2014-2015, en parallèle de mes activités, un master de recherche, que j'ai obtenu.

Aujourd'hui, le travail d'équipe me manque, et j'ai le désir d'intégrer un projet motivant et porteur de sens. Mon souhait est de mettre mes compétences au service d'une noble cause, comme la préservation des savoirs ancestraux des tribus du monde, la lutte contre le cancer, ou contre la pauvreté, etc.



