Aurelia BAILLEUX

Responsable d'une cellule administrative, depuis 3 ans au sein d'un GIE composé d'un OPH et d'une SEM, je conjugue le management d'une équipe composée de cinq assistantes et la veille au bon respect des procédures en matière de marchés publics.

Je suis la personne référente entre mon service (construction) et les autres services de l'organisme.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management

Gestion administrative et financiere

Marchés publics (connaissance et pratique)