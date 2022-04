Aurélia BAILLY

Je suis titulaire d'un BTS design d'espace et de niveau master en Architecture, avec une attirance pour la scénographie de spectacle.

Cependant, je me suis réorientée vers ma passion première : la peinture et le dessin. Je recherche des lieux d'exposition.

N'hésitez pas à visiter mon site :Array

Je travaille également sur un projet de livre illustré.

J'anime aussi des activités artistiques pour les enfants et les adultes, transmettre mes passions me tient vraiment à coeur.



Mes compétences :

Peinture

Organisation d'évènements

Dessin

Théâtre d'improvisation

Photoshop

Illustration

Architecture

ecriture