Laurent BIZOT

Gestion de Programmes d'Animations festives et d'opérations Trafic pour les CENTRES COMMERCIAUX, Réseaux d'Enseignes et Immobilières Commerciales.



Mon expertise sexerce autour de 3 domaines de compétences :



1- La Création de trafic et la fidélisation : Identification des Clients et prise du brief. Etude et création des thématiques. Conseil créatif et technique. Élaboration des offres et négociation des appels doffre en Marketing Opérationnel. Pilotage dopérations événementielles Grand Public (Anniversaire, Noël, Borne Jeu, Maquillage Enfants, Quizz, Expos...). Gestion de la relation Client/Production/Logistique...



2 - Le Print et la Communication : Maîtrise de la Chaîne Graphique et des techniques dimpression (Offset, numérique Grand Format, Roto). Suivi technique et logistique des publications. Conseil en signalétique et en PLV Digital. Vente de supports en communication In & Out-store. Vente de bâches, Affiches, stickers en Grand Format, Chéquiers Publicitaires



3 - Les Médias : Achat et Ventes despaces publicitaires (Radio, Presse, 4x3, Abribus, Web), gestion du Médiaplanning. Vente de concepts en Digital Média pour les réseaux denseignes



Mes compétences :

Développement commercial

Événementiel et salon et séminaires oenologie

Communication

PLV - Impression Grand Format

Événementiel - animation commerciale

Jeu Trafic pour les Centres Commerciaux

Gestion de Programmes d'Animations Grand Public

Animations Festives pour les Centres Commerciaux

Marketing sensoriel