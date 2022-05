Marie DELAVAL

Envisageant très prochainement un retour dans ma région natale après 5 années passées en Provence, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur du non alimentaire dans la région des Hauts de France.



Mes expériences multiples font de moi une professionnelle accomplie mais avant tout une grande passionnée de l'univers de la maison.



Dynamique, consciencieuse, exigeante, dotée d'un réel sens du relationnel et du management, je souhaiterais aujourd'hui exercer mes compétences dans le marketing ou le developpement commercial domaine qui me passionne tant.



Si vous souhaitez d'avantage d'informations, n'hesitez pas à me contacter.

#commerce #artdelatable #gestion #déco #marketing #lingedemaison #management



Mes compétences :

Responsable

Ponctuelle

Organisée

Esprit équipe

Dynamique

decision stratégique

Ecoute

Imaginative

Convaincant

Attentive

Formatrice

Polyvalence

Gestionnaire

Animatrice