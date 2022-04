Alain DELAVAL

Ces dix dernières années, j’ai travaillé dans une entreprise de sécurité de taille significative. Les connaissances approfondies et l’expérience managériale acquises en son sein, en tant que responsable d’exploitation en sécurité, m’ont permis de faire évoluer les performances de la société. Ces performances ont été réalisées grâce au travail personnel dans les activités suivantes : évaluation des risques et proposer des solutions adaptées au client ; élaborer et faire évoluer les plans de prévention et de sécurité ; organiser et contrôler les mises en sécurité de sites et les exercices ; contrôler et renseigner les documents, les déclarations et les données d’activité, apporter assistance aux clients ; former et sensibiliser le personnel aux techniques et procédures de prévention et de sécurité ; coordonner l’activité d’une équipe et élaborer les plannings en respectant la réglementation.



De plus, j’ai obtenu le diplôme de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1). Cette formation s’accompagnait de modules complémentaires (gestion de l’agression verbale et physique, méthode d’interpellation et de protection professionnelle).



Mes compétences :

Audit

Audit de sécurité

Protection des personnes

Responsable d'exploitation

Sécurité