Aurélia BERRUTI

Diplomée du Master 2 DFAICG (Direction financière, Audit interne et Contrôle de gestion) à l'IAE de Nice, je suis actuellement en poste au sein de l'unité d'Audit Interne de la Caisse d'Epargne.



Rigoureuse et organisée, j’ai développé dans le cadre de mes études un esprit critique et des capacités de synthèse, qualités essentielles à un poste d’analyste.



J’ai d’ailleurs eu, au sein de l’unité Contrôle de gestion PCA, comme projet majeur de travailler sur les risques de crédit ainsi que sur la réglementation Bâle II. Ce sujet d’expertise m’a permis de développer mes connaissances au niveau des normes et ratios réglementaires. J’ai également appris à faire fonctionner des requêtes BO et à travailler avec les différentes restitutions réglementaires essentielles dans le milieu bancaire.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit interne