Je suis diplômée du CAP esthétique cosmétique et d'un Brevet Professionnel esthétique.

J'ai également un Cap Petite enfance.



Souriante, dynamique, débrouillarde et autonome j'accorde beaucoup d'importance à établir une relation privilégiée avec la clientèle et lui apporter des conseils pertinents et de faire de cet échange un agréable moment.