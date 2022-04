Aurélia BLANC

Photographe de formation, je me suis spécialisée au cours de mes 3 années d'expérience dans la photographie institutionnelle. Je réalise pour les entreprises ou les institutions des reportages sur leurs activités, leurs locaux ou réalise des portraits de leurs employés, cadres, animateurs...



J'ai également réalisé des campagnes de communication (type banque d'image) pour différentes institutions françaises. Dans ce cas là je caste les modèles et suis à même de contribuer à la stratégie de communication.



Mon site de photographe

http://www.aureliablanc.com



Je suis également co-créatrice du site Boutique Vintage (e-commerce de la marque Coni&Blyde). Passionnée de graphisme et de webdesign, j'ai participé à l'élaboration du projet, à la réalisation de la stratégie marketing et ait assuré la direction artistique de ce site (+ shooting produit et mode).



Le site de Boutique Vintage

http://www.boutique-vintage.com



Mes compétences :

Photoshop CS5

WebDesign

Photographie professionnelle

Graphisme