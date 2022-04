Aurélia BOJMAL

Forte de plus de 10 ans d’expérience en financement d’entreprise, j’ai acquis, au-delà d’une expertise technique en analyse financière et en droit des affaires, une vision globale du système bancaire et de ses transformations. Après un cursus académique européen (France, Allemagne, Russie) et un VIE de 2 ans en Allemagne, je suis habituée et aime collaborer avec des équipes et une clientèle multiculturelles.



Mon projet : conseil en organisation et stratégie bancaire, responsable financements dans une direction financière en entreprise.



Mes compétences :

Droit des affaires

Gestion de projet

Analyse financière

Syndicated Loans

Project Management

Financial Analysis

Credit Risk

Financial Modelling

Financial Services