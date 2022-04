Aurélia BOURDONCLE

Issue d'une formation supérieure (Bac +5) en RH, complétée d'une formation en cours du soir en Droit social et la sécurité sociale, j'ai évolué dans l'industrie pharmaceutique sur des postes de Business Partner RH.



Différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer mes compétences autour de deux axes principaux : le développement RH et le support juridique.



Au sein de Sandoz, mon rôle d’accompagnement des managers dans la gestion et le management de leur équipe m’a permis d’aborder des problématiques tant liées au développement des Ressources Humaines (recrutement, formation, développement des compétences…) qu’à la gestion des relations individuelles (discipline, licenciement, restructuration de service, mise en place de projets d’entreprise…)

Au sein des Laboratoires G.GAM, j'ai crée le poste de Responsable Ressources Humaines, chargé de l'ensemble de la fonction RH, où mes premières missions ont été de structurer l’activité recrutement et formation et de mettre aux normes l’ensemble de l’administration du personnel (contrats de travail, déclaration, DUE…).



Par ailleurs, lors de mon expérience au sein de la Française des Jeux, j’ai renforcé mes compétences en matière de formation & de GPEC, par la conception et la mise en œuvre du plan global de formation, ainsi que les parcours « Compétences/Formation ».



Pour mener à bien ces missions, j’ai pu m’appuyer sur une solide formation en RH, complétée d’un cursus en droit social, validé fin 2011, ainsi que sur mon relationnel, mon organisation et mon sens du client interne.



Rompue à travailler dans un marché extrêmement compétitif et réactif, mon adaptabilité et mon autonomie ainsi que ces différentes mises en situation ont développé ma réactivité, mes capacités d’analyse et de synthèse ainsi que ma force de proposition.



Mes compétences :

Recrutement

Droit du travail

Droit social

Ressources humaines

Formation

Gestion des compétences

Gestion des carrières et des Talents

Droit du travail collectif

Rémunérations des commerciaux

Instance représentative

Gestion de carrière

Développement RH