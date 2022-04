Aurélia BOUSSAD

Diplômée du Bachelor Commerce de Rouen Business School, je viens de terminer mes études en 5ème année au sein de l'ISEG Marketing and Communication School basée à Toulouse et je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Passionnée par le marketing, je souhaite enrichir mes connaissances auprès d'un chef de produit ou d'un directeur marketing afin d'approfondir mes connaissances et mettre en application mes compétences.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing stratégique