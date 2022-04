Aurélia BRANDIN

Je suis très motivée, enthousiaste, persévérante et impliquée.



Je suis une employée possédant de bonnes compétences de communication, une diversité des connaissances techniques et une aptitude pour la résolution de problèmes.



Toutes ces qualités associées m'ont permises de réussir dans les differentes missions qui m'ont ete confiees et d'atteindre d'excellents résultats.



Mes compétences :

Vente

Tourisme

Management

Organisation

Communication

Adaptabilité