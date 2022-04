Aurélia CADORET

Directrice artistique, diplomée de Sup de Pub Paris, je suis en freelance depuis 2008. Je travaille aussi bien en agences (web, publicité, production audiovisuelle) que pour des sociétés ou des particuliers.



Spécialisée en conseil création web et vidéo, charte graphique, webdesign, design et identité visuelle, n'hésitez pas à me contacter pour tous vos besoins de sites web, newsletters, bannières, plaquettes, affiches, vidéos...



Spécialités : suite adobe cs6 (photoshop, illustrator, indesign, dreamweaver, flash, premiere pro, notions d'after effects)

html, css, notion de jQuery et de html 5



