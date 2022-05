Mickael LEFORESTIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Je suis responsable commercial de l’agence lyonnaise du groupe Escendo (www.escendo.fr ) spécialisé depuis 15 ans dans le portage salarial.

Le portage salarial est une solution simple, rapide et flexible qui permet à toute personne de facturer des prestations intellectuelles, de conseil et/ou de formations aux entreprises sans avoir à créer de structure juridique et tout en conservant un statut salarié. Il s'adresse également aux entreprises afin de leur permettre d'intégrer des compétences simplement.

- Vous souhaitez vous consacrer à votre métier sans vous soucier des formalités administratives ou juridiques et bénéficier des avantages du statut salarié tout en gardant le contrôle de votre activité et de votre emploi du temps ? > Le portage salarial est fait pour vous, que ce soit pour une activité principale ou un complément.

- Vous êtes une entreprise et vous avez besoin d’intégrer ponctuellement des compétences particulières au sein de votre entreprise sans alourdir votre gestion salariale ?

> Intégrez ces nouvelles compétences en achetant une simple prestation de services. Quel que soit votre besoin je serai ravi d’échanger avec vous au sujet de votre situation particulière.

Vous pouvez me contacter via ce profil Viadeo, par mail mleforestier@escendo.fr ou directement par téléphone au 04 78 42 36 73 ou 07 62 82 03 20

Au plaisir d'échanger



