Aurélia CARRÉ

Une marque ne doit pas être aimée, mais préférée. Dans un contexte économique tendu, le challenge est de réussir la transformation « consumer centric » vs « product centric », et de mettre en place une ligne de conduite basée sur la réputation durable.

Habituée aux univers mouvants et exigeants, j'ai acquis une double compétence en communication et en mécénat, à des postes de direction. Après douze ans d’un parcours professionnel en constante progression, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit cette expérience ainsi que mes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Communication online

Rédaction de contenus web

Médias sociaux

Communication interne

Media-training

Communication institutionnelle

Communication de crise

Communication événementielle

Gestion budgétaire

Partenariats stratégiques

Gestion de projet

Pilotage d'équipe

Relations Publiques

Relations Presse

Stratégie de communication

Fundraising

Management

Stratégie de mécénat