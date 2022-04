Depuis plus de 20 ans, nous sommes une société spécialisée dans 3 domaines de compétences : la performance, la maîtrise des risques et de l'environnement, le contrôle commande de sécurité et la sûreté de fonctionnement. Ses clients sont des grands noms de l'industrie : Solvay, KemOne, CEA, DCNS, EDF, Rio Tinto Alcan, Sanofi,...



ISO Ingénierie est reconnu par ses clients pour son haut niveau d'expertise et excellence technique.

ISO Ingénierie compte plus de 30 collaborateurs, basés à Voisins (78), Lyon, Aix en Provence. Aujourd'hui l'entreprise a mis en œuvre une stratégie de croissance la conduisant à renforcer ses équipes

Poste

Dans le cadre de notre développement dans le secteur Chimie, un poste est à pourvoir en sécurité des procédés.

Vous aurez en charge la réalisation d’études du type : Analyses de risques (HAZOP, AMDEC, APR…), études de dangers ainsi que d’autres dossiers réglementaires Sécurité-Environnement.

Profil

• Ingénieur + de 5 ans d’expérience

• Maitrise des méthodes d’analyse de risques (HAZOP, AMDEC, APR…),

• Profil formé à la méthode Solvay-Rhodia HSE17 (ancien DRC17) serait un plus

• Leader confirmé en animation de réunion

• Connaissance de la réglementation liée aux sites ICPE (DDAE/EDD/EI)

• Polyvalence et capacité d’adaptation

• Esprit de synthèse

• Travail en équipe

• Anglais.





Postes basés à : Lyon (69)

Rémunération : selon le niveau d’expérience

Contact : aurelia.chardon@iso-ingenierie.com





Mes compétences :

Sécurité

Environnement