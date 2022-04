Marc FAURE

Bonjour et Bienvenue sur mon profil !



Autant passionné par l'humain que par la technique, plus de vingt cinq ans passés comme consultant, chef de projet, ou directeur de service, je suis aujourd'hui Senior Ingénieur.



En recherche active sur la région parisienne, je souhaiterais, pour terminer ma carrière, partager mon expérience et mon savoir faire



Être Ingénieur c’est :

- Aborder chaque situation avec ouverture d'esprit.

- Savoir écouter, être capable de lire entre les lignes, être attentif aux attitudes et aux ressentis qui se situent derrière les idées et les mots exprimés.

- Être capable de penser rapidement, ne pas se perdre dans une masse de détails insignifiants mais rester concentré sur l'essentiel.

- Avoir une facilité d'analyse afin de percevoir ce qui n'est pas mesurable.

- Communiquer efficacement ses idées, car la clef d'une bonne communication est la simplicité.

- Avoir la capacité d'adaptation avec mes interlocuteurs dans le but d'établir cette relation de confiance essentielle au succès de son intervention.

- Posséder un code d'éthique élevé tout en étant conscient que l'ingénieur est dans une position où son action peut influencer le travail d'autres personnes d'une façon significative.



l’Ingénieur doit accepter cette responsabilité avec le plus haut niveau de conduite professionnelle.



Les entreprises sachant tirer profit d'un Ingénieur Senior, seront celles qui, demain, verront l’efficacité et la performance jaillir de l’épanouissement des hommes.



Mes compétences :

Adaptabilité

Automatismes

Autonomie

direction de service

Direction technique

Electricité

Force de proposition

Gestion de projet

Gestion de projet technique

Mécanicien

Robotique

Technique

Contrôle commande

Electrotechnique

Maintenance

Amélioration continue

Management