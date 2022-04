Marc FAURE

Après des années de beaux projets dans le conseil en marketing stratégique, et porté par l'envie d'accompagner mieux les dirigeants dans leurs pilotages, marketing durable se transforme aujourd'hui en Management Durable.



L'idée est simple: proposer aux cadres en charge d’équipes de prendre un temps pour progresser dans leurs pratiques. Un échange de haut niveau, sans autre enjeu que leur propre montée en compétence. En toute confiance, et à leur rythme, pour leur mieux.



Un échange opérationnel à la croisée du conseil, du coaching et de la formation.



www.mdurable.com



Mes compétences :

Export sales

Intercultural

International

Management

Marketing

Team management

Conseil

Coaching de dirigeants

Enseignement