Marc FAURE

Après un bac scientifique option science de l'ingénieur, je me suis dirigé vers une filière très interressante: le génie mécanique.



Avec mon DUT en poche j'ai décidé d'aller plus haut et de choisir la voie de l'apprentissage.



Ma licence professionelle acquise avec mention, j'ai postulé à l'ISTP (en partenariat avec l'ENSMSE) pour devenir ingénieur en Génie Industriel.Chose acquise depuis fin 2008.





Mes expériences en bureau d'étude, en méthodes/amélioration continue me donne le sentiment d'avoir une bonne vue sur les attentes de l'industrie actuelle. Avec mon expérience au sein des travaux neufs Nestlé, j'ai pu participer à l'avancée du site sur des notions de performances énergétiques, d'accroissement de capacité et amélioration réglementaires.



J'occupe à ce jour le poste de Responsable de production tout en gardant le rôle de Méthodes/Amélioration continue qui m'est cher. Un nouvel élan dans ma carrière pour devenir, j'espère le plus polyvalent afin de prendre en compte toutes les interactions et inter-objectifs des services et des personnes.



Mes compétences :

Industrialisation