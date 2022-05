M'hamed BEN TALEB

Anciennement Responsable Marketing et communication de CDandLP Web Service en apprentissage, je suis actuellement disponible pour une mission orientée Marketing, Commercial, Communication. Fraichement diplômé, je suis mobile (national et international) et motivé.



Mes compétences :

Affiliation

Campagne publicitaire

Commercial

Communication

Enquêtes

Gestion de projet

Internet

Lancement de produit

Mailing

Marketing

Plan d'action

Publipostage

Référencement

Gestion d'équipe

Management people

Recrutement