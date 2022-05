Patrice GARDE

DIPLOMES

Ingénieur diplômé en informatique de gestion ISIM, Institut des Sciences de l'Ingénieur Montpellier - Polytech'Montpellier.



DOMAINES DE COMPETENCES

Ingénierie logicielle

Analyse (étude préalable des besoins)

• Analyse du cahier des charges, étude de faisabilité.

• Rédaction des spécifications.

• Expertises et audits.



Conception (étude détaillée)

• Conception du système d'information, de l'architecture et de ses composants.

• Définition des méthodes de réalisation.



Développement (étude technique et réalisation)

• Prescriptions techniques et prototypage.

• Programmation, tests, relecture de code, contrôles des réalisations, correction des défauts.

• Portage et restructuration de progiciels.





Gestion de projets

• Elaboration et gestion du plan de réalisation.

• Gestion financier du projet.

• Organisation des activités, conduite des réalisations, motivation des équipes, contrôle des résultats.

• Suivi du travail et des résultats (coût, délais, conformité…), reporting.



Formation

• Prise des besoins, définition des objectifs.

• Conception des supports.

• Animation de séances.

• Contrôle des acquis et bilans.



Suivi d'affaires

• Suivi d'affaires et propositions commerciales.

• Rédaction du contrat et du Plan d'Assurance Qualité.





TECHNIQUES INFORMATIQUES



Analyse & modélisation : UML2, Merise, SADT, Cartes heuristiques.

Bases de données : SQL Serveur, Oracle, Access, MySQL.

Langages : C, C++, Java, .Net, C#, PHP, Perl, HTML, XML, SQL, Visual Basic, VBA, Pascal.

EDI : Microsoft Visual, Eclipse.

Outil de gestion de projet : MS Project, Conception et utilisation d’outils de pilotage, de gestion d’équipe et de production des ordres d’interventions.

Outil de gestion de configuration : Microsoft Visual Source Safe.

Outil de gestion des défauts : Utilisation de TeamWeb avec gestion des fiches de non-conformité et des fiches de demande d’amélioration (FDNC - FDDA).

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux, DOS, MacOS (Macintosh), AIX (UNIX).

Outils d’analyse de performances : Prep/Profile (Analyse des performances d’instances de classes

C++), outils d’analyse de performances Windows NT-2000-XP (Analyse des performances système).

Réseaux, protocoles : TCP/IP, Ethernet, X25, modèle OSI, G3 (Fax).

Bureautique : Suite Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), OpenOffice.



Mes compétences :

UML2, Merise, SADT, Cartes heuristiques

Microsoft SQL Serveur, Oracle, MySQL, Access

Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Ooo

TCP/IP, Ethernet, X25, modèle OSI, G3 (Fax).

.Net Framework Windows, WPF, WCF, MVVM, IoC

Java 2, MVC, Hibernate, Spring

Windows, Linux, MacOS (Macintosh), AIX (UNIX)

MSTest, TDD, couverture de code, MsBuild,TFSBuild

Microsoft Visual Studio, Eclipse

C#, .Net, C, C++, SQL, PHP, Visual Basic...

Microsoft Team Fondation Server, VSS

WCF

WPF

C

XML

Access

Oracle

UML

MVVM

Visual Basic