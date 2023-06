Damien ROSSIGNOL

Expert en conduite de projets industriels liés aux ERP, BI et configurateurs.



Compétences :

Management

> Animation de groupes de travail

> Accompagner le changement

> Être force danalyse, de proposition

Gestion de Projet

> Définir objectifs, moyens & planning

> Mettre en place des indicateurs (IPC)

> Coordonner, reporter et corriger

Systèmes dinformation

> Définir, sélectionner et AMO ERP

> Migrer des applications

> Formaliser et former les utilisateurs clé



Système d'Information : ERP (abas21, Sylob 9, Diapason, Proginov), BI (My Report), Configurateur (Caméléon), SQL/HQL, VB