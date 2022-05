Linda MENGUELLATI

Après 11 ans d'expériences en contrôle de gestion opérationnel et 5 ans en maîtrise d’ouvrage par la mise en place d'une conduite de changement ( ERP, processus , procédures , et formation) au sein d’ ESN , je suis à l'écoute de nouvelles opportunités pour intégrer une société innovante et pour un nouveau challenge dans laquelle je souhaiterais être force de proposition et atteindre les objectifs fixés.

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word 2010

SAP

Business Objects

Oracle CRM

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Consolidations

Business Intelligence