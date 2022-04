Aurélia CHARPENTIER

Je suis une jeune chef d'entreprise de 26 ans spécialisée dans la réalisation des diagnostics immobiliers nécessaires a la vente ou la location de biens immobiliers.

Je travaille en collaboration avec les agences immobilières, les notaires mais aussi les collectivités locales et les particuliers en directs.



Je me suis lancée dans cette aventure après avoir acquis diverses expériences professionnelles dans les secteurs du bâtiment et dans les domaines techniques et commerciaux.



Aujourd'hui je mène mon propre bateau et je suis comblée! J'aime mon travail et la relation que j'entretiens avec mes clients est professionnelle mais aussi amicale.



Ma devise : "Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux"!



Mes compétences :

Bâtiment

Rigueur

Organisation

Environnement

Sécurité

Management