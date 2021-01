Aurélia CHESNEAU

Après de solides études de #communication et #marketing, ma passion pour le monde du livre m'a incitée à employer mes compétences d'attachée de presse dans le milieu de l'édition.



Aujourd'hui portée par le goût du #challenge dans ma nouvelle région de cœur (la Champagne-Ardenne), j'ai décidé de me lancer dans la #création d'une entreprise spécialisée dans l'événementiel, parallèlement au #projet d'ouverture d'un #gîte rural.



Située au sein du triangle #touristique reliant Reims, Épernay (la capitale du #champagne) et Château-Thierry, La Belle Longère sera le cadre idéal de vos séjours à la #campagne dans un environnement riche en #découvertes historiques et œnologiques... Le temps d'un week-end ou de #vacances, profitez des paysages de #vignes pour vous #ressourcer en #famille ou entre #amis !

Plus qu'un simple hébergement, La Belle Longère recevra aussi vos moments les plus précieux (#EVJF, #babyshower, #anniversaires, #séminaires, séances de #coworking...) en vous proposant des prestations sur-mesure pour #organiser et surtout #personnaliser vos #événements.



Stay tuned... Lancement officiel courant 2019 !



Mes compétences :

Relations presse

Édition

Promotion

Communication

Marketing

Édition numérique

Stratégie de communication

Édition jeunesse

Littérature

Community management

Communication événementielle

Merchandising