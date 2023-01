Julie-Anne SZTOKMAN

Je propose par la structure "Entre les Encres" CULTURE & BIEN-ETRE :

- des ateliers de théâtre développement personnel relaxation et expression corporelle

- des séances individuelles de coaching "aisance verbale et corporelle" ou "prise de parole en public" en individuel sur RdV pour particuliers

- en groupes "improvisation et communication non-verbale" en entreprises, en structures sociales ou de santé

- des formations "à l'atelier théâtral", "à l'atelier théâtale sur une base d'arts-thérapies", "à la gestion des émotions dans les équipes", à la "communication non-verbale corporelle"...

VOIR : http://www.entre-les-encres.com/ ou https://www.facebook.com/pages/ENTRE-LES-ENCRES/116445021707704?ref=ts&fref=ts ou http://entre-les-encres.blogspot.fr/



Mes compétences :

Rédaction

Enseignement artistique

Coaching individuel

Art therapie

Conduite de projet

Animation de formations

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Conférencier