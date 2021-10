Laurent POTREAU

Après une première expérience de 3 ans au Japon, au cours de laquelle j'ai eu la chance de proposer des séances de lecture à haute voix auprès d'auditoires exclusivement japonais, j'exerce désormais (depuis 2004)en Aquitaine, mais également hors-région, ainsi qu'à l'étranger, ponctuellement...



Je propose notamment des animations :



- en médiathèques/bibliothèques,

- des promenades littéraires au sein de parcs, jardins et châteaux (publics ou privés),

- soirées et après-midi à thèmes, en collaboration avec des offices de tourisme et des municipalités

- séances à domicile, individuelles ou collectives

(lecture intimiste mais aussi anniversaires, mariages, fêtes familiales...)

- Officiant dans le cadre de cérémonies de mariages laïcs.

- au sein de maisons de retraite, EHPAD, foyers-logements, résidences-services, hôpitaux, écoles/collèges.

- en entreprise (ou à domicile) : cours de diction, sous la forme de lecture alternée, + ou - théâtralisée.



Vous pouvez me retrouver à l'adresse :

www.lire-pour-vous.fr

Toutes vos questions bienvenues, et j'aurai grand plaisir à vous répondre dans les meilleurs délais.



Thèmes et supports variés : contes, poésies, correspondances, sketches, extraits de romans, nouvelles...selon vos goûts et vos envies...



A NOTER : Un Thème consacré au JAPON, présenté en kimono de cérémonie, avec lectures de textes variés + présentation d'antiquités du pays du soleil levant...



Mes compétences :

VOIX OFF