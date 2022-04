Isabelle LUGUET

Correctrice indépendante depuis 2009 après avoir occupé un poste de rédactrice au ministère de la Défense, je vous propose de contrôler le contenu de vos publications quelles qu'elles soient, brochures, affiches, journaux, textes administratifs, contrats, etc.

Surcroît de travail, besoin ponctuel, vacance de personnel, pas de possibilité d'embauche dans l'immédiat pour faire face à la situation, autant de soucis qui vous empêchent d'être attentif à la qualité des textes que vous publiez. Tout cela est bien compréhensible alors confiez-moi cette tâche et concentrez-vous sur votre acivité.

- devis gratuit sur simple demande sans engagement de votre part,

- mission ponctuelle ou régulière,

- respect des délais et de la confidentialité des informations confiées,

- tarifs adaptés à la prestation demandée.



Une formule souple à votre portée qui ne demande qu'à être testée !



Mes compétences :

Word

Rédaction

Réécriture

Code typographique

Orthographe

Rigueur

Patience

Persévérance

Anglais

Espagnol lu, écrit

Réactivité

Excel