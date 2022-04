Aurélia CIMELIÈRE

Je lance en octobre 2014 mon projet de création d'entreprise dans le domaine de l'édition papier, web et numérique.



Qui ?

Formée grâce au master de référence M2 Politiques éditoriales de Paris 13-Villetaneuse, j'ai 3 solides années d'expérience en tant qu'assistante éditoriale et une formation en conception et réalisation de livres numériques.



Quoi ?

Mes services ont comme coeur de métier : l'éditorial, le contenu. L'éditorial est partout où il y a du texte, quel que soit le support (papier, web, numérique).



N'hésitez pas à me contacter pour que nous échangions sur vos projets.