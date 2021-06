Franck LE HÉRISSÉ

Spécialiste en Finance et Contrôle de Gestion Opérationnel.

Depuis 17 ans au service d'entreprises multi-sites évoluant dans des secteurs très variés (Voyages d'affaires, édition, restauration, assurances). Manager d'équipe et chef de projets, j'ai assuré le reporting auprès d'actionnaires internationaux, dans un environnement bilingue et multiculturel.

Responsable du suivi analytique, de la construction budgétaire et d'outils de reporting efficaces, j'étais garant des données financières de la structure, en charge de la communication financière auprès des opérationnels et de la direction, autant que force de proposition pour accompagner les changements.



Mes compétences :

Pack office

Analyse financière

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Reporting

Budget

Gestion opérationnelle

Business Analyst

Gestion d'équipe

Restauration

Finance

Tourisme

Management

Voyages

Responsable Contrôle de Gestion

Consolidation

Essbase

Normes IFRS

Hyperion Financial Management

ERP

SAP