Aurelia COMTE

Actuellement, et ce depuis 4 ans, Conseillère Clientèle pour les particuliers, et par téléphone, au sein de l’entreprise Crédit Mutuel Arkéa, j’ai pu apprendre et pratiquer le métier de commercial dans le monde bancassurance.



Or mon centre d’intérêt premier est le marketing, et mes études m’ont permit d’obtenir un Master Chef de produit en 2008. Suite aux conseils de mes professeurs, j’ai souhaité avoir une expérience du monde commercial avant d’exercer dans le Marketing. Les années ont passé et aujourd’hui, je souhaiterais revenir dans le domaine qui m’intéresse le plus. En effet, utiliser les techniques que j’ai apprises pour concevoir le développement d’un produit jusqu’à sa commercialisation me stimulerait beaucoup plus.





Mes compétences :

Assistante marketing

Assurance

Banque

Conseiller clientèle

Etude marketing

Marketing