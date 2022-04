Aurelia DE PENGUERN

PRODUCT OWNER / GESTION DE PROJET



• Product Owner Prévoyance d'une équipe Agile au Maroc

• Rédaction du besoin a destination d'une équipe agile sur le domaine de la prévoyance et sur un outils de gestion de processus BPM sur le progiciel Activ’Inifinite

• Suivi des budgets et de l’avancement des projets, coordinations avec les autres équipes, gestion de la communication projet.

• Reporting d’activité sur Changepoint, veille au respect des délais et de la qualité

• Aide montée en compétence du ScrumMaster et aide a la coordination de l'equipe

• Outils : Changepoint (planification et reporting d’activité) ,Jira (tableau de bord Agile) , Activitii (Framework de gestion de processus),Entreprise Architect



Mes compétences :

Oracle / SQL

Enterprise Architect

Jira

Changepoint

ACTIVITI