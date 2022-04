Alain DE MALGLAIVE

Product Owner et architecte fonctionnel sur le métier de l'assurance de personnes. J'ai œuvré a ce titre et comme chef de projet sur les progiciels : Esquif RC, ANETO, ACTIV INFINITE, ACTIV RO

J'ai eu l'occasion de prendre la responsabilité de projets sur plusieurs facettes du cycle de développement: Avant vente/Produit/Développement/Benchs/recette et TNR

Mon expertise fonctionnelle porte plus particulièrement sur les briques: DSN, gestion du collectif, ANI, Prestation Prévoyance et espèce, Prestation santé RO et RC, module statistique, précompte, décaissement/encaissement, module produit, vie entière, bureautique, GED,.

Ma vocation et mon domaine de prédilection:

L'urbanisation, la modélisation et la conception de briques logicielles modulaires dans le monde de l'assurance en capitalisant sur mon expérience croisée sur les trois domaines que sont le RO, le RC et la prévoyance ainsi que la connaissance des enjeux pour nos clients.

Le découpage de ces modules répond à un besoin de gestion ou de métier ou de service.

Gestion : Compte client, Compte prestation, Relation client/personne, Extranet...

Métier: administration des contrats, liquidation RC, liquidation RO, Instruction de sinistres prévoyance, Cotisations RC, Cotisations vie...

Service: Moteur de règle assuranciel, DataWharehouse, éditique/bureautique/ged/Contrôle et expertise/BPM/PUSH.

Mes autres sujets de préoccupation:

La normalisation et standardisation des échanges inter-applicatifs (formats et circuits)

L'ergonomie logicielle, la modélisation optimisée des bases de données

la traçabilité en gestion, la mutualisation des fonctionnalité métier et le pilotage par processus.

Le conseil sur les process de gestion back office assurance de personne.



Mes compétences :

Conception fonctionnelle

Régime obligatoire

Régime complémentaire

Prevoyance consulting et expertise SI

MDM

Conseil

Santé

GED

MOA

Bureautique

Urbanisation

DSN

Modélisation

Architecture logicielle

Assurance Santé

Assurances collectives

Assurance Vie