Francis WRIGHT

Laurent Sanchez Consultants — LSC est votre partenaire :

- Au service du développement de votre société et de celui de vos collaborateurs

- Porteur d’une éthique de la relation humaine



LSC mobilise, pour vous, ses expertises pour supporter votre activité :

- RH externalisées à temps partagé : réduisez vos risques et retrouvez le temps de vous concentrer sur la gestion de vos affaires !

- Soutien managérial des Dirigeants et managers : nous accompagnons votre Management par des actions de conseil et coaching individuel ou collectif

- Négociation : nous vous accompagnons dans des situations sensibles auxquelles vous êtes confrontés

- Formations : nous développons vos compétences et celles de vos collaborateurs



LSC crée la différence par son implication



Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement

Organisation